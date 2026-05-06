Во Владивостоке реконструируют сложный перекресток в районе Снеговая Падь

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству дорожного основания и бурению скважин под сваи. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

На пересечении улиц Анны Щетининой, Выселковой и Днепровской во Владивостоке стартовала масштабная реконструкция транспортной развязки. Работы, которые планируют завершить до конца года, направлены на повышение пропускной способности и безопасности движения. После преобразований перекресток получит дополнительные полосы и современную инфраструктуру для пешеходов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Проект предусматривает выделение правой полосы для непрерывного поворота с Выселковой на улицу Анны Щетининой, что сократит время проезда. Для безопасности пешеходов появятся тротуары, наземные переходы и два островка безопасности на пересечении с улицей Бородинской. Также установят новые дорожные знаки и нанесут разделительные полосы между встречными потоками.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству дорожного основания и бурению скважин под сваи. Контроль за качеством и сроками осуществляют специалисты профильного управления администрации Владивостока совместно с независимой экспертной компанией. Подрядчики обещают минимизировать неудобства для водителей в период ремонта.

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке парад Победы пройдет без военной техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.