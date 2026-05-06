Во Владивостоке парад Победы пройдет без военной техники

Военная техника в этому году не будет участвовать в параде Победы во Владивостоке

Во Владивостоке празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет без участия военной техники. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Техника в параде участвовать не будет, но жителей и гостей Владивостока все равно ждут яркие впечатления в этот день – шествие войск по улице Светланская в 10:00, праздничные концерты и салют в 22:00.

Ранее «КП» писала, что полная программа празднования Дня Победы опубликована во Владивостоке. Также жителям города стоит обратить внимание на изменения в работе общественного транспорта во Владивостока 9 мая.

