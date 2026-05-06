Во Владивостоке появились фейковые аккаунты МЦУ в мессенджерах

В МЦУ Владивостока призвали не доверять фейковым аккаунтам организации.

В популярных мессенджерах участились случаи создания поддельных страниц, имитирующих официальный аккаунт Муниципального центра управления Владивостока. Злоумышленники копируют стиль ответов, тематику публикаций и даже фотографии профиля, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к персональным данным или доверию горожан. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал МЦУ Владивостока.

В команде МЦУ подчеркнули, что все эти аккаунты не имеют никакого отношения к официальной структуре и не уполномочены представлять ее интересы. Любые сообщения, поступающие от таких страниц, не являются достоверными и могут преследовать мошеннические цели. Специалисты рекомендуют критически оценивать источники информации и не переходить по сомнительным ссылкам.

Получать актуальные новости и обращения следует только через проверенные каналы: официальный сайт администрации Владивостока, верифицированные страницы в социальных сетях и горячие линии муниципальных служб.

