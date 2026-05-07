В Приморье 42 процента клещей являются носителями опасных болезней

В Приморском крае продолжается сезон активности клещей. Люди обращаются в больницы с укусами по всему региону. Почти 80 % снятых клещей проверили в лаборатории, и в 42 % случаев нашли возбудителей опасных болезней. Среди них боррелиоз, риккетсиоз и другие инфекции. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского регионального управления Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, если клещ присосался, его нужно быстро удалить и отнести в лабораторию. Там проверят, был ли он переносчиком болезни. Если результат положительный, пострадавшему назначат срочное лечение. Вакцинация от клещевого энцефалита остается самым надежным способом защиты. Прививки нужно сделать заранее, минимум за две недели до поездки в лес или на дачу.

Чтобы избежать укусов, специалисты советуют носить светлую закрытую одежду, использовать средства от клещей и регулярно осматривать себя и близких. Не стоит садиться на траву или ходить по высоким зарослям. После прогулки на природе нужно внимательно проверить кожу и одежду. Простые меры предосторожности помогут сохранить здоровье.

