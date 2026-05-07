Иностранку осудили на восемь лет колонии за контрабанду древесины в Приморье

Суд приговорил виновную к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 990 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийский районный суд Приморского края вынес обвинительный приговор 33-летней гражданке одной из стран Восточной Азии, участвовавшей в организации преступной схемы по незаконному обороту ценных пород дерева. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Женщина, находившаяся в федеральном розыске с 2019 года, предстала перед правосудием после пяти лет скитаний и была признана виновной в создании преступного сообщества и контрабанде стратегически важных ресурсов.

По материалам дела, в 2016 году обвиняемая инициировала формирование организованной группы для незаконной заготовки и вывоза древесины. За два года соучастники приобрели более 23 тысяч кубометров дуба монгольского и ясеня маньчжурского на сумму свыше 450 миллионов рублей, оформив фиктивные документы о законности происхождения леса. Основной объем пиломатериалов был переработан и тайно экспортирован за границу через подконтрольные компании.

Суд приговорил виновную к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 990 тысяч рублей. Ранее аналогичные приговоры вынесены в отношении других участников преступной схемы

Ранее «КП» писала, что в Приморье объявили высокий класс пожароопасности в лесах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.