В Приморье экс-чиновник таможни останется под стражей до июля 2026

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей бывшему должностному лицу Дальневосточного таможенного управления, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Решение принято по ходатайству следствия, которое настаивало на сохранении меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по пункту «в» части пятой статьи 290 Уголовного кодекса – получение взятки должностным лицом за незаконные действия. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что основания для ареста не утратили актуальности, а риски, связанные с возможным давлением на свидетелей или сокрытием доказательств, сохраняются.

Таким образом, обвиняемый пробудет в следственном изоляторе № 1 управления ФСИН по Приморскому краю как минимум до 9 июля 2026 года.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

