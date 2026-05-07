В Уссурийске оштрафовали водителя за перевозку пассажира вне салона авто

Полицейские оперативно установили личность нарушителя – им оказался 26-летний житель села Воздвиженка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Сотрудники Госавтоинспекции Уссурийска привлекли к ответственности водителя, который грубо нарушил правила перевозки людей – его пассажир ехал, выглядывая из открытого люка автомобиля. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Поводом для проверки стало видео в социальных сетях, где запечатлено, как автомобиль Toyota Lite Ace Noah движется по улице Некрасова с открытым люком, из которого выглядывает человек.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя – им оказался 26-летний житель села Воздвиженка. В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажира вне кабины транспортного средства. Суд назначил наказание в виде штрафа, сумма которого определена в соответствии с законодательством.

В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка людей вне салона автомобиля создает прямую угрозу жизни и здоровью, а в случае ДТП водитель несет полную ответственность за всех пассажиров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

