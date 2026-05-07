За езду без прав жителя Приморья приговорили к принудительным работам

Подсудимого приговорили к шести месяцам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишили права управлять транспортными средствами на три года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дальнереченский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который неоднократно садился за руль, несмотря на лишение водительских прав. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Мужчина игнорировал административные наказания и судебные запреты, продолжая управлять автомобилем, что в итоге привело к уголовной ответственности по статье о повторном нарушении правил дорожного движения лицом, имеющим судимость.

История нарушений началась в ноябре 2023 года, когда водителя осудили за управление транспортом в состоянии опьянения. Тогда он «получил» штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Однако это не остановило мужчину – он продолжал ездить без документов, попадаясь полиции в апреле 2024-го и марте 2025-го, за что получил сутки ареста и еще один крупный штраф. Даже после назначения 160 часов обязательных работ в декабре 2025 года рецидивист не сделал выводов.

В феврале 2026 года нарушителя вновь задержали за рулем, и суд, констатировав, что предыдущие меры не привели к исправлению, назначил более строгое наказание. Подсудимого приговорили к шести месяцам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишили права управлять транспортными средствами на три года.

Ранее «КП» писала, что в Уссурийске оштрафовали водителя за перевозку пассажира вне салона авто.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.