Андрей Брик: 9 Мая – символ мужества, силы духа и единства народа

А.П. Брик Фото: Дума Владивостока.

Уважаемые жители и гости города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Этот праздник стал символом мужества, верности воинскому долгу и Отечеству, силы духа и единства советского народа, отстоявшего независимость Родины, разгромившего гитлеровскую Германию, освободившего народы Европы от фашизма.

Весомый вклад в Победу над фашизмом внесли воины-тихоокеанцы, которые отважно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, сдерживали возможное вторжение на дальневосточных рубежах союзника нацистской Германии – милитаристской Японии, обеспечивали морские перевозки военной техники, продовольствия и других ресурсов для поддержания боеспособности Красной армии. Труженики тыла, не жалея сил, трудились на предприятиях, выпуская продукцию для фронта, собирали средства на строительство танковой колонны «Приморский комсомолец». Массовый героизм и самоотверженность жителей Владивостока отмечены присвоением городу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Следуя славным традициям воинской доблести и патриотизма, сегодня российские военнослужащие в ходе специальной военной операции по защите от украинских неонацистов мирных жителей новых российских регионов и суверенитета нашей страны повторяют подвиги, совершенные их героическими отцами, дедами, прадедами в годы Великой Отечественной войны.

Пусть память о героизме наших предков и наших современников живет в наших сердцах, передается из поколения в поколение и вдохновляет на победы во имя России!

Председатель Думы города Владивостока

А. П. Брик