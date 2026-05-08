Житель Приморья ответит в суде за взятку в 800 тысяч рублей за экзамены

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя Владивостока, который обвиняется в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Мужчине инкриминируют передачу более 800 тысяч рублей должностным лицам через посредника, чтобы обеспечить успешную сдачу экзаменов водителями на право перевозки опасных грузов.

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по январь 2025 года обвиняемый, работая в организации по транспортировке опасных материалов, действовал через руководителя учебного центра дополнительного образования. Деньги предназначались руководителям филиала ФБУ «Росавтотранс» по Дальневосточному федеральному округу за оформление документов без реальной проверки квалификации водителей. Преступная схема была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Параллельно прокуратура добивается в суде отмены незаконно выданных свидетельств на перевозку опасных грузов. Дела в отношении взяткополучателей уже находятся на рассмотрении, а посредник ранее получил обвинительный приговор.

