Поезд Победы прибыл во Владивосток с военной экспозицией

Тысячи жителей и гостей Владивостока пришли на привокзальную площадь, чтобы увидеть раритетный состав.

На железнодорожный вокзал Владивостока прибыл памятный эшелон «Поезд Победы», ставший мобильным музеем военной истории. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Состав включает специализированные платформы с образцами техники времен Великой Отечественной войны и вагоны с историческими реконструкциями, рассказывающими о подвиге советского народа в годы борьбы с фашизмом.

Центральным экспонатом акции стал настоящий паровоз серии Л — легендарная машина, символизирующая трудовую доблесть железнодорожников в военные годы. Тысячи жителей и гостей Владивостока пришли на привокзальную площадь, чтобы увидеть раритетную технику, познакомиться с архивными материалами и почтить память героев-победителей.

После Владивостока эшелон продолжит маршрут по городам Дальнего Востока, чтобы как можно больше россиян смогли прикоснуться к истории Великой Победы.

