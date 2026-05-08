В Приморье выращивают два миллиона сеянцев кедра для восстановления лесов

Посадочный материал используют для восстановления хвойно-широколиственных лесов региона, озеленения населенных пунктов и проведения экологических акций. Фото: министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края

Около двух миллионов сеянцев корейского кедра, готовых к высадке в лес, выращивают в Ширяевском лесопитомнике Приморского края. Посадочный материал используют для восстановления хвойно-широколиственных лесов региона, озеленения населенных пунктов и проведения экологических акций. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Питомник площадью 50 гектаров входит в состав Селекционно-семеноводческого центра «Приморской авиабазы», созданного в 2025 году в рамках краевого проекта по развитию лесовосстановления.

На территории питомника обеспечивают полный цикл выращивания – от заготовки шишек до получения стандартного сеянца. Осенью специалисты собирают семена, которые проходят зимнюю стратификацию, а весной их высевают. Кедр достигает нужного размера за три-четыре года. Параллельно в регионе формируют собственную лесосеменную базу: в тайге отбирают плюсовые деревья с качественными семенами и прививают их на выращенные в питомнике сеянцы, чтобы обеспечить край районированным материалом, адаптированным к местным условиям.

Работа ведется при поддержке федерального проекта «Сохранение лесов», главная задача которого – превышение площади восстановленных насаждений над вырубками. По итогам 2025 года в Приморье этот показатель достиг 215% при плане 100%. В 2026 году также планируют заложить первые лесосеменные плантации кедра и лиственницы в Яковлевском и Спасском округах.

Ранее «КП» писала, что на Военном шоссе во Владивостоке на сутки частично закроют переезд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.