За нарушения охраны труда оштрафовали водолазные организации на Камчатке

В морском порту Петропавловска-Камчатского транспортная прокуратура нашла нарушения в работе двух водолазных организаций. Людей отправляли проводить подводные осмотры судов с несоблюдением норм трудового законодательства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работников не обеспечивали обязательными средствами индивидуальной защиты. У некоторых специалистов полностью отсутствовали медицинские обследования. Кроме того, работодатели не информировали людей о существующих на рабочем месте опасностях и не предпринимали никаких мер для снижения уровня профессиональных рисков.

«Выявлены факты необеспечения работников, непосредственно связанных с выполнением подводных работ, средствами индивидуальной защиты, отсутствие у некоторых из них необходимых медицинских обследований», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Руководителям двух юридических лиц внесли официальные представления. К ответственным должностным лицам уже применили дисциплинарные взыскания, а процесс устранения всех недочетов взят под контроль. За нарушение нормативных требований охраны труда виновных привлекли к административной ответственности с выплатой штрафов на сумму более 50 тысяч рублей.

