Что произошло в Приморье к утру 24 мая

Старшеклассники Владивостока отметили общегородской выпускной Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

На стадионе «Авангард» во Владивостоке прошел масштабный праздник, собравший восемь тысяч выпускников. Для вчерашних школьников организовали интерактивные площадки, развлекательные зоны и ярмарку вузов. Со вступлением во взрослую жизнь ребят лично поздравили губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр города Константин Шестаков.

Бдительный таксист из Приморья помог задержать 18-летнего курьера телефонных мошенников. Парень специально прилетел из Красноярска и забрал у пенсионерки больше миллиона рублей. По пути водитель такси заметил подозрительное поведение пассажира и сообщил в полицию. Юного афериста арестовали, открыто уголовное дело.

Приморские врачи спасли пациента с критическим истончением и расслоением аорты – сосуд мог разорваться в любую секунду. Мужчину экстренно перевезли из больницы Находки в медцентр ДВФУ во Владивостоке. Чтобы провести сложнейшую операцию и предотвратить разрыв, хирургам пришлось временно остановить сердце пациента. Операция прошла успешно, мужчину уже выписали.

