Временный мост возведут на месте разрушенного большегрузом в Приморье Фото: прокуратура Приморского края

В Хорольском округе начались работы по восстановлению связи с селом Сиваковка. Транспортное сообщение было прервано из-за большегруза, который разрушил мост. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение на аварийном участке решили восстанавливать в два этапа. Сначала специалисты возведут переезд из специальных водопропускных труб, которые уже везут из дальневосточной столицы. На место происшествия начала прибывать техника, к работам уже приступил экскаватор. Запустить временный переезд планируют до 1 июня. Вторым этапом станет строительство полноценного временного моста на месте разрушенного.

«На время возведения переезда будет организована лодочная переправа силами министерства ГО и ЧС. На ближайшее время село обеспечено всем необходимым», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслав Шичкин.

В настоящее время жизнеобеспечение жителей села поддерживается в полном объеме, продуктов и медикаментов хватает. Напомним, автомобильный мост рухнул из-за груженого самосвала, который проигнорировал знаки и превысил разрешенную массу в несколько раз.

