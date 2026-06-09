Поздравление Председателя Думы Владивостока Андрея Брика с грядущим Днем России

Андрей Брик. Фото: Дума города Владивостока

Уважаемые жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем России!

Установленный в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете, определившей приоритет Конституции, верховенство Закона, принципы территориальной целостности, разделения властей, равенства правовых возможностей, этот праздник символизирует преемственность российской государственности, укрепление национальной идентичности.

Сохранение уникальных традиций этнокультурного многообразия, подкрепленных активной гражданской позицией, особенно значимо в Год единства народов России, объявленный Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Испытывая гордость за свое Отечество, его славную многовековую историю, богатейшее многонациональное и культурное наследие, за те успехи, которые достигнуты Россией в последние десятилетия на международной арене, жители города воинской славы Владивостока и многонационального Приморья поддерживают геополитический вектор развития страны. Ориентированный на верховенство международного права, суверенное равенство, формирование позитивной повестки, этот курс способствует открытости к добрососедству и сотрудничеству в едином многополярном мире, расширению диалога культур.

Внося свой достойный вклад в укрепление всемирной стабильности, жители региона и города Владивостока, вставшие в ряды защитников Отечества, доблестно отстаивают мир в воссоединенных российских регионах в ходе специальной военной операции.

Вместе с бойцами СВО все истинные патриоты, наследники поколения победителей своими ратными подвигами на передовой и созидательным трудом на мирных территориях укрепляют сегодня позиции России в качестве мощного государства, способного противостоять внешним угрозам санкционных ограничений.

Желаю жителям и гостям Владивостока в день государственного праздника успешных достижений на благо России, Приморья и его столицы, взаимного согласия, стабильности, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик