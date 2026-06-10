В Дальнегорске подвели итоги обследования школьников после вспышки туберкулеза

После тщательной диагностики все проверенные школьники признаны здоровыми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае подвели итоги медицинского рейда в Дальнегорске. Там специалисты местного детского фтизиопульмонологического центра совместно с федеральными коллегами провели комплексное обследование учащихся школы № 17. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморского края.

После тщательной диагностики все проверенные школьники признаны здоровыми, что полностью исключает необходимость в каком-либо специфическом лечении или профилактической терапии для воспитанников учреждения.

Обследование учеников начали после того, как в Дальнегорске врачи зафиксировали очаг опасной инфекции в 2024 году. Тогда источником заражения стал взрослый сотрудник школы, который проигнорировал тревожные симптомы и слишком поздно обратился за квалифицированной медицинской помощью, что привело к инфицированию несовершеннолетних. Все заболевшие дети, вовремя получили необходимую терапию и успешно справились с недугом.

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