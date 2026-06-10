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НовостиОбщество10 июня 2026 7:29

В Дальнегорске подвели итоги обследования школьников после вспышки туберкулеза

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает
Юлия ЕФРЕМОВА
После тщательной диагностики все проверенные школьники признаны здоровыми

После тщательной диагностики все проверенные школьники признаны здоровыми

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае подвели итоги медицинского рейда в Дальнегорске. Там специалисты местного детского фтизиопульмонологического центра совместно с федеральными коллегами провели комплексное обследование учащихся школы № 17. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморского края.

После тщательной диагностики все проверенные школьники признаны здоровыми, что полностью исключает необходимость в каком-либо специфическом лечении или профилактической терапии для воспитанников учреждения.

Обследование учеников начали после того, как в Дальнегорске врачи зафиксировали очаг опасной инфекции в 2024 году. Тогда источником заражения стал взрослый сотрудник школы, который проигнорировал тревожные симптомы и слишком поздно обратился за квалифицированной медицинской помощью, что привело к инфицированию несовершеннолетних. Все заболевшие дети, вовремя получили необходимую терапию и успешно справились с недугом.

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