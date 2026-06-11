Валерия Тютрина из Владивостока завоевала престижный титул на конкурсе красоты в Москве

Валерия Тютрина стала одной из победительниц конкурса красоты. Фото: страница конкурса «Миссис Россия Мира» во Вконтакте/vk.com/mrs_world_russia

Валерия Тютрина из Владивостока стала одной из победительниц конкурса красоты «Миссис Россия Мира – 2026», финал которого прошел в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на соцсети конкурса.

Валерия Тютрина боролась за звание победительницы вместе с другими 155 участницами из разных регионов России. Девушка покорила жюри, и ей присудили титул «Миссис Россия Европа 2026».

Напомним, что абсолютной победительницей конкурса признали жительницу Владивостока Яну Молчанову. Она стала «Миссис Россия Мира – 2026» и получила главный приз конкурса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.