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НовостиОбщество16 июня 2026 23:46

Врач из Приморья рассказала об опасности вейпов после смерти подростка

Для летального исхода детскому организму достаточно получить 10 миллиграммов яда
Алина ВЕСНИНА
Врач из Приморья рассказала об опасности вейпов после смерти подростка

Врач из Приморья рассказала об опасности вейпов после смерти подростка

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач – психиатр-нарколог Лариса Юркасова рассказала, почему электронные сигареты представляют колоссальную угрозу для детей. Заявление прозвучало на фоне недавней гибели школьника из-за курения вейпа в Приморье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мальчик внезапно почувствовал себя плохо и умер сразу после использования электронной сигареты. Медики предполагают, что организм ребенка просто не выдержал огромной дозы никотина или вредных примесей в жидкости. Лариса Юркасова подтверждает эти опасения.

«Дети более чувствительны к действию никотина. Если считается, что смертельная доза никотина 60 миллиграммов, то для ребенка достаточно и 10 миллиграммов никотина. Дети не контролируют употребление никотина. Дозировку, которую они получат в тот или иной момент, никто проконтролировать не может. И это колоссально опасно для ребенка», – рассказала врач – психиатр-нарколог Лариса Юркасова.

Сейчас компетентные органы продолжают выяснять все обстоятельства гибели подростка. Точная причина смерти мальчика станет известна только после завершения судебно-медицинской экспертизы.

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