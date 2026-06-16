Врач из Приморья рассказала об опасности вейпов после смерти подростка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач – психиатр-нарколог Лариса Юркасова рассказала, почему электронные сигареты представляют колоссальную угрозу для детей. Заявление прозвучало на фоне недавней гибели школьника из-за курения вейпа в Приморье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мальчик внезапно почувствовал себя плохо и умер сразу после использования электронной сигареты. Медики предполагают, что организм ребенка просто не выдержал огромной дозы никотина или вредных примесей в жидкости. Лариса Юркасова подтверждает эти опасения.

«Дети более чувствительны к действию никотина. Если считается, что смертельная доза никотина 60 миллиграммов, то для ребенка достаточно и 10 миллиграммов никотина. Дети не контролируют употребление никотина. Дозировку, которую они получат в тот или иной момент, никто проконтролировать не может. И это колоссально опасно для ребенка», – рассказала врач – психиатр-нарколог Лариса Юркасова.

Сейчас компетентные органы продолжают выяснять все обстоятельства гибели подростка. Точная причина смерти мальчика станет известна только после завершения судебно-медицинской экспертизы.

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