На Сахалине начали проверку после посадки вертолета у маяка Анива Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

На Сахалине транспортная прокуратура начала проверку после небезопасной посадки вертолета возле маяка Анива. Информацию обнаружили в социальных сетях. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время мониторинга интернета надзорное ведомство нашло публикацию о полете частного вертолета марки Robinson. В размещенном материале говорилось о приземлении воздушного судна на площадку прямо у маяка Анива.

По предварительным данным, выбранное для остановки место совершенно не отвечает обязательным требованиям безопасности. Теперь специалистам предстоит дать строгую оценку соблюдению законодательства при осуществлении подобных перелетов над туристическим объектом.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняется наличие или отсутствие необходимой разрешительной документации», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. Представители надзорного ведомства изучают детали произошедшего у маяка для принятия дальнейших процессуальных решений.

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