Главе СК России доложат о расследовании избиения подростка во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В подъезде одного из домов на улице Хабаровской во Владивостоке мужчина избил подростка. Момент нападения попал в объектив камеры видеонаблюдения, а пострадавшему мальчику потребовалась помощь медиков. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным следствия, нападавший нанес несовершеннолетнему несколько ударов и причинил ему телесные повреждения. Чтобы разобраться в причинах конфликта, оперативным службам дали официальное поручение. Специалистам предстоит установить точное местонахождение мужчины и доставить его к следователю для проведения всех необходимых процессуальных действий.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела», – рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время розыск нападавшего продолжается. Специалисты устанавливают все детали случившейся на улице Хабаровской драки.

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