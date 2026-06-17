Мужчину разыскивают за избиение подростка около лифта во Владивостоке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке в подъезде дома на улице Хабаровской мужчина напал на подростка. Момент избиения попал на видео. Следователи открыли по данному факту уголовное дело о хулиганстве. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах видно, как неизвестный наносит несовершеннолетнему удары. Мальчик получил телесные повреждения, после чего ему понадобилась помощь медиков. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на опубликованные записи с камеры видеонаблюдения и начали официальное расследование.

«В настоящее время следствием дано поручение оперативным службам об установлении местонахождения лица, причастного к совершению преступления в отношении подростка и его доставлении к следователю для проведения необходимых следственных действий», – рассказали в Следственном комитете.

Сейчас розыск скрывшегося мужчины продолжается. Оперативные службы делают все необходимое, чтобы оперативно найти нападавшего и привезти его на допрос.

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