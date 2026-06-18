В огурцах из Приморья нашли превышение нитратов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июня инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора отобрали 20 проб клубники, томатов, огурцов и баклажанов в хозяйствах края. Проверка проходит в рамках государственного контроля за безопасным применением пестицидов и агрохимикатов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из них 10 проб клубники взяли в Артемовском городском округе в хозяйстве из села Кролевцы. Еще 10 проб томатов, огурцов и баклажанов отобрали в селе Степное Уссурийского городского округа. Исследовать собранную продукцию будут специалисты Приморского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Одновременно завершилась проверка томатов и огурцов, которые ранее взяли в другом хозяйстве Уссурийского округа. В двух пробах огурцов сорта «Машенька» нашли превышение содержания нитратов – в одном случае в два раза выше нормы, во втором зафиксировали небольшое превышение.

«В 2026 году в Приморском и Хабаровском краях, а также в Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях запланирован отбор 349 проб овощей, ягод и зеленных культур», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас основная работа по отбору проб в регионах еще впереди – она пройдет с июля по октябрь. В ведомстве рассказали, что объем таких проверок в этом году более чем в три раза выше, чем в прошлом.

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