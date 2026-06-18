Два человека попали в больницу после жесткой аварии в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Надеждинском районе Приморского края произошла авария, в которой пострадали три человека. 39-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в другую машину. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП случилось на подъезде к поселку Раздольное. Водитель автомобиля Honda H-RV пересек сплошную линию разметки и столкнулся с Toyota Aqua, которая в этот момент поворачивала налево. Тяжелые травмы получили мужчины 39 и 30 лет, их увезли в больницу. Пассажирке Toyota Aqua, 50-летней женщине, оказали помощь на месте, ехать в медицинское учреждение она отказалась.

«Установлено, что водитель Honda H-RV управлял транспортным средством в состоянии опьянения, что могло спровоцировать опасный маневр», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

3 июня виновник аварии уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь за повторное нетрезвое вождение на него заведут уголовное дело. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

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