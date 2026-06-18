Бастрыкин потребовал доклад о нападении на вдову участника СВО во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье громкий резонанс получила история женщины, чей муж погиб в зоне спецоперации. На нее и ее маленького сына набросился сосед, и теперь дело взяли на контроль в Следственном комитете РФ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел 17 мая во Владивостоке. Как рассказала сама пострадавшая в социальных сетях, сосед в присутствии ее несовершеннолетнего сына напал на нее и нанес телесные повреждения.

По данному факту следственные органы СК России по Приморскому краю уже завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования.

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