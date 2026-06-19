В Приморье появились первые 200-балльники ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В крае подвели предварительные итоги экзаменов. Количество стобалльников растет, а двое выпускников и вовсе показали феноменальный результат, набрав высший балл сразу по двум предметам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Русский язык, который традиционно остается самым массовым экзаменом, в этом году сдавали 8 323 человека. 22 из них получили 100 баллов. Больше всего отличников во Владивостоке – 17 человек, по двое в Находке и по одному в Арсеньеве, Дальнегорске и Чугуевском округе. Всего же в копилке Приморья теперь 37 стобалльников.

Но главная сенсация – это первые 200-балльники. Ими стали Артем Шунтов из лицея «Технический» Владивостока и Роман Каленюк из школы имени Фадеева села Чугуевка. Они набрали максимальное количество баллов по химии и русскому языку.

Следующие результаты – по математике – станут известны не позднее 24 июня. Основной период ЕГЭ завершается 19 июня, но предусмотрены резервные дни для пересдач. В этом году в экзаменах участвуют более 9 тысяч человек. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, физика и биология.

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