Андрей Брик: Развитие здравоохранения – важное направление государственной политики

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока.

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Развитие здравоохранения является приоритетным направлением государственной политики: медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, в их работу широко внедряются информационные технологии, которые способствуют повышению качества обслуживания, позволяют сделать медицинскую помощь более доступной, эффективно развиваться системе профилактики, службе скорой помощи.

При этом успех в лечебном деле в первую очередь зависит все же от медицинских работников, чей высокий профессионализм, компетентность, мастерство, постоянное совершенствование своих навыков, получение новых знаний, способность находить решения в нестандартных ситуациях, бережное отношение и индивидуальный подход к каждому пациенту вызывают искреннее уважение.

Благодарю вас за то, что вы самоотверженно боретесь за здоровье и жизнь своих пациентов, за вашу преданность врачебному долгу, доброту, сострадание и милосердие. Особая признательность ветеранам здравоохранения за многолетний добросовестный труд, верность профессии, передачу своего бесценного опыта новым поколениям медиков.

От души желаю крепкого здоровья, энергии, вдохновения для успешного выполнения вашей благородной миссии, высоких профессиональных достижений, осуществления намеченных планов, благополучия, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока

А.П. Брик

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