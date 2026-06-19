На Камчатке оштрафовали иностранцев на полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае подвели итоги масштабной проверки, которая прошла в начале июня. Сотрудники полиции, пограничники и росгвардейцы обошли сотни объектов и нашли более сотни нарушителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый этап операции «Нелегал-2026» прошел на Камчатке с 1 по 10 июня. Полицейские проверили 284 объекта, среди которых 54 строительные площадки, 88 торговых точек, 110 мест проживания, 8 объектов транспорта и 24 предприятия общественного питания. Также досмотрели 287 машин. Всего выявили 122 нарушения миграционного законодательства. Чаще всего фиксировали случаи по статье 18.8 КоАП РФ – 58 фактов нарушения режима пребывания. Также пресекли незаконную трудовую деятельность, нарушения правил пребывания и привлечения к труду. Общая сумма штрафов составила почти 450 тысяч рублей, из которых взыскали 322 тысячи.

15 иностранцев ждет выдворение из страны. Трое уедут сами, 12 помещены в Центр временного содержания. Еще 54 человека получили запрет на въезд в Россию. В период проверки зарегистрировали 16 сообщений о миграционных преступлениях, завели 4 уголовных дела. В ходе рейдов у гражданина одной из стран изъяли 213 граммов наркотиков – заведено дело о незаконном обороте запрещенных веществ. Лиц, причастных к экстремизму, на полуострове не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто быстрее всех доползет до финиша? В Находке вновь пройдет самый милый забег года

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.