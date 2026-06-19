На Камчатке подтвердили качество 850 тонн живых крабов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В регионе завершили масштабную проверку партий деликатесной продукции, которую планируют отправить за рубеж. Специалисты лаборатории провели более сотни тестов и не нашли отклонений от норм. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты Камчатского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» с января по июнь провели исследования 22 партий живых крабов общим весом более 850 тонн. В ходе испытаний оценивались микробиологические, органолептические показатели, содержание токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов и паразитарная чистота. Всего выполнено более 100 исследований.

По результатам все партии признаны соответствующими требованиям технических регламентов ЕАЭС и ТС. Как пояснили специалисты, такие проверки позволяют выявлять риски загрязнения, предотвращать поступление опасной продукции на рынок и защищать здоровье потребителей. Это также помогает минимизировать экономические потери производителей.

Большинство партий предназначено для экспорта из Камчатского края, и вывоз возможен только после строгого контроля. Все исследования прошли успешно - несоответствий не выявлено. Информация внесена в систему «Веста» и доведена до заказчиков.

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