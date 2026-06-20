В Приморье с начала года завезли 687 тонн клубники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В крае в разгаре сезон свежей ягоды, но местная клубника появляется только в июне. В остальное время рынок заполняет импорт - и его объемы растут с каждым годом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С января по май 2026 года через автомобильные пункты пропуска Уссурийской таможни в регион ввезли 687 тонн клубники. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной поток ягоды шел через ДАПП Полтавка, а самый большой пик пришелся на празднование 8 Марта - в преддверии женского дня поставки традиционно растут.

Клубника доставляется в рефрижераторных контейнерах, которые поддерживают нужную температуру даже в зимние месяцы. Каждая партия сопровождается фитосанитарным сертификатом страны происхождения, а оформление таких грузов проводится в приоритетном порядке, так как ягода относится к скоропортящимся товарам.

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