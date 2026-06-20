Неизвестный напал на женщину в районе частного сектора Владивостока Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В краевой столице благодаря бдительности прохожих удалось пресечь преступление. Злоумышленник напал на горожанку, но довести задуманное до конца не смог. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В дежурную часть отдела полиции Советского района поступило сообщение от 31-летней женщины. Она рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина в районе частного сектора на улице Давыдова. Потерпевшая получила телесные повреждения, а нападавший попытался совершить противоправные действия сексуального характера, но не смог довести их до конца - вмешались очевидцы. Они задержали мужчину и передали полиции.

Нападавшим оказался 50-летний житель Владивостока. Его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток. Нарушителя отправили в специальный приемник.

Потерпевшая госпитализирована, ей оказывают помощь. Женщине назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. Материалы проверки по факту попытки совершения преступления переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

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