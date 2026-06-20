В Приморье раскрыли контрабанду стратегических ресурсов на 150 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае раскрыли крупную схему контрабанды, в которой участвовала организованная группа бизнесменов. Речь идет о товарах, имеющих стратегическое значение, которые пытались незаконно вывезти за границу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Военные следственные органы СК России завели уголовное дело в отношении предпринимателей из Приморья. Их обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Преступление выявили сотрудники УФСБ и Дальневосточной оперативной таможни.

По данным следствия, в 2024-2025 годах фигуранты приобрели у неустановленных лиц 400 тонн стратегического товара на сумму свыше 150 миллионов рублей, а затем, обманув таможню, реализовали его иностранной компании. В результате комплекса оперативных мероприятий обоих задержали в разных регионах страны. Суд по ходатайству военного следователя заключил их под стражу.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств преступной деятельности.

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