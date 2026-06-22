Прокуратура взяла на контроль поиски перевернувшегося катера на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Авачинском заливе. По предварительным данным, вечером 22 июня перевернулся моторный катер с тремя мужчинами, которые вышли на рыбалку из порта Петропавловск-Камчатский. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На данный момент местонахождение судна и находившихся на нем людей не установлено. В акватории залива развернута поисково-спасательная операция, к которой привлечены силы МЧС и Морской спасательной службы. Спасатели обследуют район возможного дрейфа, а всем проходящим судам переданы ориентировки для попутного наблюдения.

В надзорном ведомстве сообщили, что ситуация находится под особым контролем. Специалисты выясняют все детали случившегося. Поиски продолжаются, о результатах будет сообщено дополнительно.

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