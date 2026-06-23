На Камчатке завели уголовное дело после опрокидывания катера с тремя рыбаками Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завели уголовное дело после опрокидывания маломерного судна в акватории Авачинской бухты. Трое мужчин, находившихся на борту, до сих пор не найдены, их поиски продолжаются. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, происшествие случилось 23 июня 2026 года в районе острова Старичков и мыса Опасный. Моторное судно перевернулось, все три человека, находившиеся на нем, оказались в воде. Спасатели обследуют акваторию с воздуха и с помощью морских судов, но пока местонахождение рыбаков установить не удалось.

Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Расследование продолжается, поисково-спасательная операция не прекращена.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.