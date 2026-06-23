На Камчатке завершили первый день поисков в Авачинском заливе

Найти пропавших не удалось. МЧС Камчатки

Первый день масштабной поисковой операции в Авачинском заливе не принес результатов. Спасатели, летчики и волонтеры обследовали обширные участки акватории и береговой линии, однако найти пропавших не удалось. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Поиски велись с воздуха и с воды. Специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю на вертолете Ми-8 осмотрели около 100 квадратных километров акватории бухты Жировой и примерно 250 километров прибрежной полосы. Сотрудники Морской спасательной службы на буксире проверили бухты Саранную, Вилючинскую, Жировую, воды у острова Старичкова и берег от мыса Безымянного до бухты Жировой. Из Петропавловска-Камчатского в район бедствия вышел катер «Марлин» Центра ГИМС, но из-за сильных волн в открытой воде он не смог присоединиться к группировке.

«К сожалению, поиск результата не принес», – сообщили в оперативном штабе. На 24 июня запланировано продолжение работ. По прогнозу погоды, к операции привлекут катер «Лидер» поисково-спасательного отряда, на борту которого будут спасатели, следователь и полицейский.

Ранее сообщалось, что на Камчатке спасатели начали поиски перевернувшегося в Авачинском заливе катера с тремя мужчинами на борту. Информация о происшествии поступила в службу «112» ночью 23 июня.

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