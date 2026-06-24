Вертолет Ми-8 вылетел на поиски рыбаков в Авачинском заливе на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке продолжаются поиски троих рыбаков в Авачинском заливе. Для обследования территории туда вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о случившемся поступила спасателям ночью 23 июня. Трое мужчин вышли в Авачинский залив на катере, после чего один из них сообщил, что судно перевернулось. В тот же день авиация обследовала около 100 квадратных километров акватории бухты Жировой и 250 километров прибрежной полосы. Морская спасательная служба осмотрела акватории бухт Саранной, Вилючинской и Жировой, территорию вокруг острова Старичкова и береговую линию от мыса Безымянного. Однако пока поиск результатов не принес.

«Утром 24 июня из Петропавловска-Камчатского в район поисков направился катер «Лидер» поисково-спасательного отряда. На его борту водолазная группа, а также полицейский», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сейчас поиск на воде продолжают вести катер «Лидер» и буксир «Печаг», экипажам которых и помогает вылетевший вертолет. Если позволят погодные условия, специалисты планируют применить беспилотную авиационную систему.

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