К поискам пропавших рыбаков подключился катер «Марлин» на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

25 июня на Камчатке продолжается масштабная операция по поиску мужчин, пропавших после крушения судна в Авачинском заливе. В район происшествия направились два катера и вылетела спасательная авиация. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для обследования акватории в море вышел катер «Лидер» поисково-спасательного отряда. На его борту находятся водолазы-спасатели, а также сотрудник Камчатского линейного отдела МВД на транспорте. Осмотр территории с воздуха проводит экипаж вертолета Ми-8 МЧС России – вместе со спасателями на борту находятся родственники пропавших рыбаков.

«К поисковым работам также присоединился катер "Марлин" Центра ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю», – рассказали в ведомстве.

Напомним, трое мужчин пропали ночью 23 июня, когда их катер перевернулся в Авачинском заливе. В настоящее время поисковая операция продолжается.

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