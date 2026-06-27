Одного из подозреваемых в похищении ребенка в Приморье отправили под стражу Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Приморье продолжают разбираться в деле о похищении ребенка в поселке Заводском. Сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Один из фигурантов уже взят под стражу и находится в СИЗО, а по остальным соучастникам судьи только начинают выносить свои решения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Напомним, преступление произошло 24 июня. Фигуранты выследили жертву неподалеку от дома на улице Ленина, посадили подростка в автомобиль и вывезли в сарай. Там они обмотали ребенка скотчем и оставили одного. Однако мальчику удалось самостоятельно освободиться от пут и покинуть место заточения.

Следователи СКР по Приморскому краю ходатайствуют о мере пресечения.

В ближайшее время суд примет окончательные решения по каждому из оставшихся подозреваемых.

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