Специальный штаб круглосуточно следит за запасами бензина в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальный штаб правительства РФ начал в круглосуточном режиме следить за ситуацией с топливом в Приморье. В регионе уже ввели частичные ограничения на продажу горючего, а резерв бензина по стране сейчас составляет 1,7 миллиона тонн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для стабилизации обстановки власти планируют увеличивать объемы предложений и удерживать обоснованные цены. Тем временем Независимая нефтегазовая компания временно перестала наливать бензин в канистры и бочки на своих станциях, а также ввела лимиты для водителей большегрузов. При этом на местных частных АЗС, которых насчитывается 186 из 316, никаких запретов для автомобилистов нет.

«Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива: от этого зависит урожай», – рассказали в правительстве России.

Сейчас вопрос снабжения фермеров находится на постоянном контроле местной администрации. Отставаний от рабочих планов из-за нехватки горючего в крае нет: аграрии вовремя заготавливают сено и без перебоев обрабатывают посевы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.