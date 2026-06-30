Андрей Брик: «Пусть Владивосток всегда остается символом новых возможностей»

Фото: Дума Владивостока.
Уважаемые жители и гости Владивостока!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем города Владивостока!
Этот день объединяет всех, кто искренне любит наш город, гордится его славной историей, культурным наследием, трудовыми достижениями и героическими подвигами предков, благодаря которым Владивосток удостоен почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Несмотря на свой сравнительно молодой исторический путь - 166 лет, Владивосток стал важным политическим, культурным, научно-образовательным и экономическим центром дальневосточного региона России. Сегодня город продолжает динамично развиваться и преображаться. Реализация масштабных проектов и общественных инициатив делают Владивосток современным, комфортным и привлекательным для жизни, учебы, работы, туризма, ведения бизнеса.
Достижения города - заслуга многих поколений его жителей, талантливых, трудолюбивых, отзывчивых, способных преодолеть любые трудности.
Благодарю всех, кто сделал наш город уникальным и неповторимым и сегодня способствует его устойчивому развитию и благополучию.
Пусть Владивосток всегда будет открытым для всего нового и прогрессивного, символом новых возможностей!
С Днем города!
Председатель Думы города Владивостока
А.П. Брик