Андрей Брик: «Пусть Владивосток всегда остается символом новых возможностей»

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока.

Уважаемые жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем города Владивостока!

Этот день объединяет всех, кто искренне любит наш город, гордится его славной историей, культурным наследием, трудовыми достижениями и героическими подвигами предков, благодаря которым Владивосток удостоен почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Несмотря на свой сравнительно молодой исторический путь - 166 лет, Владивосток стал важным политическим, культурным, научно-образовательным и экономическим центром дальневосточного региона России. Сегодня город продолжает динамично развиваться и преображаться. Реализация масштабных проектов и общественных инициатив делают Владивосток современным, комфортным и привлекательным для жизни, учебы, работы, туризма, ведения бизнеса.

Достижения города - заслуга многих поколений его жителей, талантливых, трудолюбивых, отзывчивых, способных преодолеть любые трудности.

Благодарю всех, кто сделал наш город уникальным и неповторимым и сегодня способствует его устойчивому развитию и благополучию.

Пусть Владивосток всегда будет открытым для всего нового и прогрессивного, символом новых возможностей!

С Днем города!

Председатель Думы города Владивостока

А.П. Брик