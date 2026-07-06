Извержение вулкана Шивелуч не нарушило работу аэропорта на Камчатке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный аэропорт Камчатского края продолжает функционировать в штатном режиме. Недавний выброс пепла на вулкане Шивелуч никак не сказался на отправке и приеме самолетов. Воздушные суда выполняют полеты без каких-либо задержек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несмотря на активность исполина, пассажирам не о чем переживать. Образовавшееся пепловое облако не мешает работе авиации в районе главной воздушной гавани региона. Специалисты наземных служб непрерывно следят за погодными условиями и распространением шлейфа, чтобы гарантировать безопасность.

«Текущий пепловый выброс из вулкана Шивелуч не оказывает влияния на работу служб аэропорта. Рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием», – рассказали в пресс-службе аэропорта Елизово.

Сейчас сотрудники терминала продолжают регистрировать пассажиров и обслуживать прибывающие борта в привычном графике.

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