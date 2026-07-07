Во Владивостоке на месяц изменятся два автобусных маршрута

С конца июля в краевом центре скорректируют движение двух автобусных маршрутов – №46 и №66. Причиной стала реконструкция тепловых магистралей на улице Невельского, которая займет ровно месяц: с 08:00 27 июля до 23:00 27 августа. На это время общественный транспорт будет объезжать закрытый участок по соседним улицам, и горожанам стоит заранее продумать свои поездки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Маршрут №66, связывающий 64-й микрорайон с площадью Борцов Революции, изменит направление следующим образом – с улицы Ладыгина автобусы свернут на Адмирала Кузнецова, затем на Спиридонова и уже оттуда поедут по привычному пути.

Автобусы №46, следующие от Шепеткова до 63-го микрорайона, также изменят свой маршрут – они будут двигаться по Спиридонова, поворачивать на Адмирала Кузнецова, доезжать до Невельского и там разворачиваться, возвращаясь обратно по той же схеме.

В администрации города призывают пассажиров быть внимательными и заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений. Схемы объезда уже доступны в мобильных приложениях-навигаторах, а на остановках установят информационные объявления. Завершить все работы планируется к вечеру 27 августа, после чего движение автобусов вернется к привычному графику.

Ранее «КП» писала, что муниципальная служба Владивостока эвакуировала больше 260 авто с начала лета.

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