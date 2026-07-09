Дополнительные силы направили на поиски пропавшего вертолета в Приморье Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Тернейском округе не прекращаются поиски пропавшего вертолета Robinson R44. Воздушное судно с двумя людьми на борту пропало 21 июня во время мониторинга лесопожарной обстановки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ситуация усугубляется тем, что у вертолета так и не сработал аварийный маяк. Поиски ведутся в сложнейших условиях: местность здесь гористая и труднопроходимая. Сегодня утром для усиления группировки прибыл дополнительный отряд спасателей из Находки вместе с двумя единицами тяжелой техники.

«Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологическим расчетом из-за неблагоприятных погодных условий ожидает вылета в зону поиска», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Операция координируется Росавиацией, а вся ситуация находится на строгом контроле профильных ведомств. Специалисты продолжают прочесывать сложные участки в надежде найти следы пропавшего экипажа.

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