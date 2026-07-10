Слабый пеплопад ожидается в Петропавловске-Камчатском и Елизово Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Пепловое облако от вулкана Шивелуч может добраться до Петропавловска-Камчатского и Елизово. По прогнозам ученых, это произойдет к часу дня по местному времени. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты смоделировали распространение шлейфа после недавнего мощного выброса. Расчеты показали, что воздушные потоки двигаются прямо в сторону крупных населенных пунктов. Из-за этого могут пройти незначительные вулканические осадки.

«Возможно, к часу дня по местному времени пепловое облако Шивелуча будет над Петропавловском-Камчатским и Елизово. Возможен очень слабый пеплопад», – рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые спрогнозировали слабый пеплопад в двух городах на Камчатке Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН и ВЦ ДВО РАН

Сейчас эксперты продолжают отслеживать траекторию движения выброшенных частиц. Ученые анализируют информацию, чтобы вовремя фиксировать любые изменения в поведении исполина.

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