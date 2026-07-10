Пепловое облако от вулкана Шивелуч показали со спутника на Камчатке Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН/@ivsfebras_kvert

Ученые показали, как выглядит из космоса пепловое облако от вулкана Шивелуч. Специалисты продолжают отслеживать, куда именно движется шлейф после извержения 10 июля. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мощный выброс произошел в 9:43 по местному времени. Вулкан поднял в небо огромный столб пепла, который ветер начал разносить над полуостровом. Чтобы следить за ситуацией, специалисты используют спутниковые снимки. На них четко видно, какие именно участки уже накрыло облаком.

«Положение пеплового облака вулкана Шивелуч зафиксировано по состоянию на 12:50 по местному времени 10 июля», – рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Сейчас профильные службы продолжают внимательно изучать свежие снимки. Следить за передвижением облака нужно в первую очередь для безопасности авиации.

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