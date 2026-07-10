Полиция Владивостока заинтересовалась стихийными торговцами на Русской

О стихийной торговле полицейские узнали из публикации в социальных сетях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Владивостока начала проверку сообщений о несанкционированной уличной торговле, появившихся в социальных сетях. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники УМВД обнаружили публикацию, в которой жители жалуются на стихийные точки продаж в районе улицы Русской.

На данный момент полицейские проводят проверочные мероприятия – устанавливают точное местонахождение торговых точек, личности продавцов и характер реализуемого товара.

Ранее «КП» писала, что краевой суд Приморья признал законным проект дороги в районе улицы Дежнева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.