В Уссурийске за неделю проверили 15 водоемов и оштрафовали нарушителей

Власти напомнили, что в Уссурийском городском округе нет ни одного разрешенного пляжа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске продолжается усиленная борьба с нарушителями, отдыхающими у воды с детьми. На этой неделе сотрудники администрации вместе с органами системы профилактики проверили более 15 мест отдыха у водоемов, включая Малоказаченское водохранилище, реки Раковка и Комаровка, озера в селах Улитовка и Богатырка, а также водоемы в районе жилых комплексов и промышленных зон. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийска.

Главная цель рейдов – выявить несовершеннолетних, находящихся у воды без присмотра взрослых, и проконтролировать соблюдение запрета на купание в необорудованных местах.

По итогам проверок составлен один протокол за нарушение, связанное с нахождением ребенка до 14 лет у водоема без сопровождения родителей. За это правонарушение закон предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В администрации напомнили, что ответственность за безопасность детей вблизи воды лежит на взрослых, и никакие «пять минут» оправданием не служат. Остается лишь надеяться, что количество нарушителей будет снижаться, а родители станут более сознательными.

Власти вновь обращают внимание граждан на то, что на территории Уссурийского городского округа нет ни одного официально разрешенного пляжа. Более того, по результатам проб воды, взятым Роспотребнадзором в июле, качество воды во всех проверенных водоемах не соответствует санитарным требованиям. Купание в таких условиях опасно не только из-за риска утонуть, но и из-за вероятности подхватить инфекцию.

Напомним, что 9 июля в Уссурийске произошла страшная трагедия – на водоеме в парке «Радужный» утонули две сестры, младшей из которых в этот день исполнилось 18 лет.

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