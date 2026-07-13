Прокуратура организовала проверку после обрушения пирса в бухте Муравьиная

В результате обрушения моста пострадали как минимум четыре человека, трое из которых - несовершеннолетние Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме прокуратура организовала проверку по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации работы правоохранительных органов и специальных служб на место незамедлительно выехал прокурор города Илья Горгаев.

В момент обрушения на конструкции находились люди, в том числе дети. По предварительным данным, пострадали четыре человека, они получили травмы легкой степени тяжести. Спасатели продолжают обследовать акваторию, чтобы убедиться, что под водой никого не осталось.

«Прокуратура даст принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового гидротехнического сооружения», - подчеркнула старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Александра Кленина.

Ранее «КП» писала, что четыре человека пострадали при обрушении моста в Приморье 13 июля

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