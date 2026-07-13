Полиция работает на месте обрушения моста в бухте Муравьиная в Артеме

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Артеме продолжаются оперативные мероприятия на месте обрушения морского причала в бухте Муравьиной (Большая Тавайза). На месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают пострадавших и очевидцев произошедшего. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть отдела МВД от местной жительницы, которая сообщила, что конструкция пирса, с которой отдыхающие ныряли в воду, не выдержала нагрузки и обрушилась. По предварительным данным, пострадали четыре человека – все они госпитализированы, среди них трое несовершеннолетних. На месте работают сотрудники территориального отдела полиции, которые уже приступили к опросу потерпевших и свидетелей случившегося.

Сейчас территория вокруг обрушившегося сооружения оцеплена сотрудниками патрульно-постовой службы, а Госавтоинспекция регулирует движение в районе происшествия, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют, кто именно из пострадавших находился на пирсе в момент обрушения.

Напомним, пирс обрушился в бухте Муравьиная 13 июля 2026 года. На конструкции в этот момент находились люди, которые вместе с обломками моста упали в воду. В результате происшествия пострадали минимум четыре человека, трое из которых – несовершеннолетние.

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