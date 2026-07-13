Тайфун BAVI закончит свой путь мощными ливнями в Приморье

Остатки тайфуна в виде дождей обрушатся на Приморье 15 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остатки бывшего тайфуна BAVI обрушатся на Приморский край сильнейшими дождями – в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Глава Примгидромета Борий Кубай ранее рассказывал, что тайфун обрушится на Приморье 15 июля. В этот день во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются осадки интенсивностью 15-45 миллиметров, а местами – свыше 50 миллиметров за 12 часов. Общий объем выпавшей воды может достичь 30–90 миллиметров, что составляет до 80% от месячной нормы. На побережье порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду.

Основной удар стихии придется на реки края: прогнозируется повсеместное формирование паводков с подъемом уровня воды на 0,8–2 метра, а в отдельных районах – до 2,8 метра. Это грозит выходом воды из берегов, подтоплением хозяйственных объектов и размывом малых водотоков. Особую опасность представляют локальные резкие подъёмы из-за ливневого и склонового стока, которые могут затронуть низменные участки и инфраструктуру. Синоптики предупреждают: интенсивность осадков сделает ситуацию критической для дорог, мостов и прибрежных зон.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам мобилизовать силы для ликвидации последствий.

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